Mann mit Machete und Messer bewaffnet: 24-Jähriger verletzt

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es am Yppenplatz in Ottakring zu einem Messerangriff: Ein bislang unbekannter Mann griff gegen 14.30 Uhr einen 24-jährigen Passanten mit einem Messer und verletzte ihn im Halsbereich. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Polizei wurde der Täter nach der Attacke zuletzt am Tatort gesehen, bevor er in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Einsatzkräfte der Wiener Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

Opfer schwebt nicht in Lebensgefahr

Zeugen alarmierten umgehend den Notruf. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellem Informationsstand sind seine Verletzungen nicht lebensgefährlich.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Mit Machete und Messer bewaffnet

Der 24-Jährige, der glücklicherweise mit einer eher leichteren Blessur davongekommen sein dürfte, sagte Gutt zufolge in einer ersten Befragung aus, dass er mit einem Freund auf einer Bank gesessen sei, als ihn der Aggressor ansprach: "Was schaust du so?", soll er unter anderem gesagt haben. Der Mann habe zudem gut sichtbar eine Machete in seinem Hosenbund getragen sowie ein Messer, das er plötzlich zückte und auf das Opfer einstach. Der 24-Jährige sagte auch, er habe den Täter nicht gekannt.

Zeugen bestätigten die Version des Verletzten, so Gutt. Ein Passant habe zudem ein sehr gutes Foto des Verdächtigen mit seinem Handy gemacht, die Ermittler waren somit zuversichtlich, den Angreifer bald zu erwischen. Für ein politisches Motiv der Tat gab es der Polizeisprecherin zufolge keinerlei Anhaltspunkte.