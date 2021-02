Wien-Favoriten: 77-Jähriger überführt Fahrraddieb

Ein 77-jähriger wurde am Dienstag in der Früh Zeuge, wie ein Mann in der Bernhardstalgasse in Wien-Favoriten gerade Fahrräder von einem Fahrradständer abmontierte und in einen Kleintransporter lud. Er notierte das Kennzeichen und meldete den Vorfall in der Polizeiinspektion Zohmanngasse.

Die Beamten brauchten nicht lange, um den Zulassungsbesitzer ausfindig zu machen. Der Verdächtige, ein 64-jähriger Bosnier zeigte sich sofort geständig, die Fahrräder gestohlen zu haben.

Die Beamten stellten fünf Fahrräder sicher. Der 64-Jährige wurde vorläufig festgenommen.

