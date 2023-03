Wien Energie: Finanzabteilung im Rathaus stand auf der Bremse

Im Wiener Rathaus ist am Mittwoch die Untersuchungskommission zur Wien Energie fortgesetzt worden. Befragt wurde unter anderem der Leiter der Magistratsabteilung 5 (Finanzen), Finanzdirektor Christoph Maschek. Er hat sein Amt im vergangenen Juli angetreten, war also gleich zu Beginn seiner T√§tigkeit mit der Causa konfrontiert. Wie er dem Gremium heute berichtete, reagierte man im Rathaus auf die W√ľnsche der Stadtwerke zun√§chst eher mit Zur√ľckhaltung.

Der Vorsitzende der Kommission, der Richter Martin P√ľhringer, begr√ľ√üte den Beamten mit dem Hinweis, dass dieser angesichts seiner bisher erst kurzen Amtszeit wohl nichts f√ľr die Geschehnisse k√∂nne, "aber es wird sicher eine gute Schule gewesen sein". Da schrecke einen nachher nichts mehr, mutma√üte der Vorsitzende.

Kreditrahmen

Offenbar doch ein wenig erschrocken waren die H√ľter des Stadt-Budgets √ľber den Finanzbedarf der Wien Energie. Denn diese ersuchte - √ľber den Mutterkonzern Stadtwerke - im Juli √ľber einen Kreditrahmen von 2 Mrd. Euro, um Sicherheitsleistungen ("Margins") an den Energieb√∂rsen begleichen zu k√∂nnen. Letztendlich gab es in einer ersten Tranche 700 Mio. Euro, die B√ľrgermeister Michael Ludwig (SP√Ė) via Notkompetenz genehmigte.

Die Stadt sollte handlungsf√§hig bleiben, betonte Maschek. Und: Man sei davon ausgegangen, dass die Stadtwerke sich aufgrund ihrer guten Bonit√§t auch √ľber die Banken finanzieren k√∂nnen. Die Situation auf den Energiem√§rkten, die sich seit dem √úberfall Russlands auf die Ukraine dramatisch ver√§nderte hatte, spitzte sich daraufhin weiter zu. Am 22. August h√§tten die Stadtwerke avisiert, 350 Mio. Euro tats√§chlich in Anspruch zu nehmen. Der Betrag sei letztendlich am 26. August ausgezahlt worden.

In etwa zur gleichen Zeit wiesen die Stadtwerke laut Maschek darauf hin, einen noch h√∂heren Kreditrahmen zu ben√∂tigen. Da sei man jedoch zun√§chst "auf der Bremse" gestanden, erl√§uterte Maschek. Die MA 5 hat demnach den Bedarf nicht unmittelbar gesehen. Man sei davon ausgegangen, dass sich die Stadtwerke mit Hilfe der Banken die Mittel beschaffen k√∂nnten, f√ľhrte der Zeuge aus. Es sei im Unternehmen auch sehr intensiv daran gearbeitet worden, die Kreditlinien zu erweitern.

Makulatur

Am 26. August waren alle Prognosen aber offenbar Makulatur. Maschek berichtete von einer "kompletten Marktverwerfung". Die H√∂he der Margins sei massiv angestiegen. Letztendlich wurde sogar eine zweite Tranche der Stadt - ebenfalls im Ausma√ü von 700 Euro - als nicht ausreichend erachtet. Es kam zur denkw√ľrdigen Sitzung mit dem Bund, der schlie√ülich 2 Mrd. Euro als Rahmen gew√§hrte.

Ben√∂tigt wurde dieser Betrag nicht, auch die Gelder der Stadt wurden wieder zur√ľckgezahlt. Am vergangenen Montag hat die Stadt dann verk√ľndet, dass man gemeinsam mit den Stadtwerken nun einen eigenen "Schutzschirm" beschlie√üen werde, n√§mlich in Form einer Kreditlinie von insgesamt 3,7 Mrd. Euro. Diese wird von diversen Banken finanziert.

Der Vorsitzende der U-Kommission erw√§hnte diese Ma√ünahme heute zu Beginn der Sitzung. Und er zeigte sich √ľberzeugt, dass es interessant w√§re, diesen Schutzschirm in der Kommission zu er√∂rtern. M√∂glich ist das aber nicht: Aktuelle Geschehnisse sind vom Untersuchungsgegenstand bzw. -zeitraum nicht erfasst.