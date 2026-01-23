Frau randaliert in Döbling: Festnahme nach Gewalt gegen Bekannte und Polizei

In der Nacht zum vergangenen Freitag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Billrothstraße eine 37-jährige Österreicherin in Wien-Döbling fest. Die Frau steht im Verdacht, gegen 23:15 Uhr die Wohnung einer 31-jährigen Bekannten verwüstet und die Wohnungsinhaberin verletzt zu haben. Die Verdächtige soll zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert gewesen sein.

Alkoholisierte Auseinandersetzung eskaliert Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll die Verdächtige in der Wohnung ihrer Bekannten randaliert und dabei Einrichtungsgegenstände beschädigt haben. Der Frau wird zudem vorgeworfen, die 31-jährige Wohnungsinhaberin gekratzt zu haben. Bei der anschließenden polizeilichen Amtshandlung soll die Verdächtige Widerstand geleistet und einem Beamten mit der Faust gegen den Brustkorb geschlagen haben. Ein Alkoholtest ergab bei der 37-Jährigen einen Wert von 2,7 Promille. In ihrer Vernehmung gab die Frau an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können.