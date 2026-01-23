Wien

Frau randaliert in Döbling: Festnahme nach Gewalt gegen Bekannte und Polizei

Zwei österreichische Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“ nebeneinander geparkt.
Eine alkoholisierte 37-Jährige wurde nach mutmaßlicher Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen die Polizei festgenommen.
23.01.26, 10:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

In der Nacht zum vergangenen Freitag nahmen Beamte der Polizeiinspektion Billrothstraße eine 37-jährige Österreicherin in Wien-Döbling fest. 

Die Frau steht im Verdacht, gegen 23:15 Uhr die Wohnung einer 31-jährigen Bekannten verwüstet und die Wohnungsinhaberin verletzt zu haben. Die Verdächtige soll zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert gewesen sein.

Zweiter Tag im Spionageprozess um Egisto Ott: "Bin kein Verschwörungstheoretiker"

Alkoholisierte Auseinandersetzung eskaliert

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll die Verdächtige in der Wohnung ihrer Bekannten randaliert und dabei Einrichtungsgegenstände beschädigt haben. Der Frau wird zudem vorgeworfen, die 31-jährige Wohnungsinhaberin gekratzt zu haben. 

Bei der anschließenden polizeilichen Amtshandlung soll die Verdächtige Widerstand geleistet und einem Beamten mit der Faust gegen den Brustkorb geschlagen haben. Ein Alkoholtest ergab bei der 37-Jährigen einen Wert von 2,7 Promille. In ihrer Vernehmung gab die Frau an, sich an den Vorfall nicht erinnern zu können.

Zeugenaufruf nach schwerer Körperverletzung in Wien

Betretungsverbot

Die Behörden haben gegen die 37-Jährige ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Vorfalls dauern an. 

Mehr zum Thema

Blaulicht Döbling
kurier.at  | 

Kommentare