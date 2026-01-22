Wien

Zeugenaufruf nach schwerer Körperverletzung in Wien

Symbolbild
Die Polizei bittet um Hinweise zu einer schweren Körperverletzung aus November.
22.01.26, 13:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Am 1. November 2025 soll es gegen 04:20 Uhr gegenüber einer Bar zu einer schweren Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 22-jähriger Österreicher mehrfach auf einen 41-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, weil dieser keine Zigaretten hatte. Der Mann erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen. 

Zwei Frauen in Wien bei Übergriffen ihrer Partner verletzt

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in einer Bar in der Magdalenenstraße 19 aufgehalten haben und den Vorfall auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachten konnten. Hinweise können, auch anonym, an das Kriminalamt des Stadtpolizeikommandos Margareten, unter der Telefonnummer 01- 31310-55226 gegeben werden.

Mehr zum Thema

Blaulicht Mariahilf
kurier.at, traut  | 

Kommentare