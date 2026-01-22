Zeugenaufruf nach schwerer Körperverletzung in Wien

Am 1. November 2025 soll es gegen 04:20 Uhr gegenüber einer Bar zu einer schweren Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein 22-jähriger Österreicher mehrfach auf einen 41-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, weil dieser keine Zigaretten hatte. Der Mann erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen, die sich zum Tatzeitpunkt in einer Bar in der Magdalenenstraße 19 aufgehalten haben und den Vorfall auf der gegenüberliegenden Straßenseite beobachten konnten. Hinweise können, auch anonym, an das Kriminalamt des Stadtpolizeikommandos Margareten, unter der Telefonnummer 01- 31310-55226 gegeben werden.