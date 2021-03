Wien-Döbling: 19-jährige Einbrecher erbeuten zwölf Flaschen Bier

Am Dienstag kurz vor Mitternacht hörten Beamte der Polizeiinspektion Hohe Warte die Alarmanlage eines Supermarkts. Kurz darauf sahen sie zwei junge Männer mit Getränken in den Händen die Krottenbachstraße in Richtung Neustift am Walde laufen.

Nach einer kurzer Verfolgung wurden die beiden 19-jährigen Österreicher angehalten. Die Verdächtigen gaben zu, eine Lagerraumtür aufgebrochen und die Getränke gestohlen zu haben. Zwölf Flaschen Bier wurden sichergestellt.

