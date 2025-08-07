Seit 2022 bietet die Stadt Wien für Kinder und Jugendliche mit Problemen in der Unterrichtssprache kostenlose Sommerdeutschkurse an. In diesem Jahr gibt es erstmals auch Angebote für jene Kinder, die erst im Herbst aus dem Kindergarten in die Volksschule wechseln.

Separate Deutschförderkurse

Insgesamt sind knapp 3.000 Kinder und Jugendliche angemeldet, die je nach Zielgruppe ein- bis dreiwöchigen Kurse sind damit laut einer Aussendung des Anbieters Interface zu 85 Prozent ausgelastet.

Zielgruppe der Kurse sind neben Schulneulingen Schülerinnen und Schüler von Volks-, Mittel-, Fachmittel- und Polytechnischen Schulen sowie AHS-Unterstufen, die wegen Problemen mit der Unterrichtssprache beim MIKA-D-Test als außerordentliche Schüler eingestuft werden.

Diese Kinder und Jugendlichen müssen separate Deutschförderkurse bzw. -klassen besuchen, nur Fächer wie Werken oder Turnen besuchen sie gemeinsam mit ihren Klassenkolleginnen der Regelklasse.