Wiens Budgetdefizit für 2025 dürfte etwas geringer ausfallen als befürchtet. Laut ersten Berechnungen beträgt es 2,8 Mrd. Euro. Damit würde das zu Beginn des vergangenen Jahres prognostizierte Defizit von 3,8 Mrd. Euro um 1 Mrd. unterschritten werden, wie das Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA mitteilte.

Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor. Diese gibt es erst zum Rechnungsabschluss, der für Juni angesetzt ist.

Noch im vergangenen November war man davon ausgegangen, dass das Budgetdefizit etwa 3,25 Mrd. Euro betragen wird. Man konnte den Wert zuletzt somit noch einmal um rund 450 Mio. Euro unterschreiten, wurde hervorgehoben. An die im Voranschlag ausgewiesenen Zahlen kommt man aber nicht heran. Im Doppelbudget 2024/25 war man noch von einem vergleichsweise moderaten Minus von 2,2 Mrd. Euro für 2025 ausgegangen.