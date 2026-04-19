Mann mit Messer bedroht Kind: Festnahme in Wien-Brigittenau

Die Wiener Polizei nahm am Donnerstagnachmittag einen 35-jährigen Mann in der Brigittenau fest, nachdem dieser mutmaßlich einen Jungen und dessen Vater mit einem Messer bedroht hatte. Eine aufgebrachte Frau hatte die Beamten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße alarmiert und berichtete von einem Mann, der Passanten mit einem Messer bedrohe. Die Polizisten konnten den Verdächtigen, einen 35-jährigen Österreicher, unmittelbar vor der Polizeiinspektion antreffen.

Bedrohung vor Lebensmittelgeschäft Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zuvor einen 13-jährigen Jungen bedroht haben, der mit seinem Hund vor einem Lebensmittelgeschäft auf seinen Vater wartete. Als der Vater hinzukam und den Fremden in der Nähe seines Sohnes ansprach, soll der Tatverdächtige auch ihn bedroht haben. Bei einer Personendurchsuchung fanden die Beamten ein schwarzes Klappmesser in der vorderen Hosentasche des Mannes. Der Verdächtige zeigte sich bei der Amtshandlung kooperativ.