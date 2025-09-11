Brandanschlag auf Obdachlosenschlafplatz: 63-Jähriger festgenommen

Ein 63-jähriger österreichischer Staatsbürger soll am Mittwochabend den Schlafplatz eines Obdachlosen im Bereich des Erdberger Stegs im 2. Wiener Gemeindebezirk in Brand gesetzt haben.

Laut Polizeibericht zündete der Mann gegen 21:30 Uhr einen Schal an, der als Sichtschutz für den Schlafbereich eines 46-jährigen Obdachlosen diente. Der schlafende Mann wurde durch die Rauchentwicklung geweckt und konnte das Feuer selbst löschen, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.

Eskalation mit Hund Nach dem Vorfall kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Verdächtige soll dabei laut aktuellem Ermittlungsstand seinen Hund gegen den 46-Jährigen aufgehetzt haben, bevor er sich vom Tatort entfernte. In der Folge verständigten beide Beteiligte die Polizei. Der 63-Jährige beschuldigte den Obdachlosen eines Fahrraddiebstahls, was jedoch vor Ort nicht bestätigt werden konnte.