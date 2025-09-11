Brandanschlag auf Obdachlosenschlafplatz: 63-Jähriger festgenommen
Ein 63-jähriger österreichischer Staatsbürger soll am Mittwochabend den Schlafplatz eines Obdachlosen im Bereich des Erdberger Stegs im 2. Wiener Gemeindebezirk in Brand gesetzt haben.
Laut Polizeibericht zündete der Mann gegen 21:30 Uhr einen Schal an, der als Sichtschutz für den Schlafbereich eines 46-jährigen Obdachlosen diente. Der schlafende Mann wurde durch die Rauchentwicklung geweckt und konnte das Feuer selbst löschen, wodurch Schlimmeres verhindert wurde.
Eskalation mit Hund
Nach dem Vorfall kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der Verdächtige soll dabei laut aktuellem Ermittlungsstand seinen Hund gegen den 46-Jährigen aufgehetzt haben, bevor er sich vom Tatort entfernte. In der Folge verständigten beide Beteiligte die Polizei. Der 63-Jährige beschuldigte den Obdachlosen eines Fahrraddiebstahls, was jedoch vor Ort nicht bestätigt werden konnte.
Festnahme und Geständnis
Die Beamten nahmen den 63-Jährigen fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,5 Promille. In einer ersten Befragung soll der Tatverdächtige gestanden haben, das Feuer gelegt zu haben. Als Motiv gab er an, dass es "ständig Probleme mit Obdachlosen gäbe". Allerdings behauptete er, nicht mit der Anwesenheit des 46-Jährigen gerechnet zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.
Kommentare