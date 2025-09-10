Drogenfund nach Verfolgungsjagd: Zwei Festnahmen in Wien-Ottakring

Die Wiener Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, mit Suchtmitteln gehandelt zu haben. Der Vorfall ereignete sich im 16. Wiener Gemeindebezirk, als Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität auf ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam wurden. Der 58-jährige österreichische Fahrer soll versucht haben, sich einer Kontrolle zu entziehen, nachdem sein 42-jähriger serbischer Beifahrer das Fahrzeug im Bereich der Römergasse verlassen hatte.

Flucht endete mit Kollisionen

Laut Polizei soll der Tatverdächtige während seiner Flucht mehrere Verkehrsregeln missachtet und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet haben. Die Verfolgungsjagd endete erst, als der Wagen sowohl mit einem unbeteiligten Fahrzeug als auch mit einem Polizeifahrzeug kollidierte. Der 58-Jährige leistete offenbar Widerstand und konnte erst durch den Einsatz von Körperkraft festgenommen werden. Auch der 42-jährige Beifahrer wurde im Zuge der weiteren Amtshandlung von den Beamten gefasst.

Erhebliche Mengen Drogen sichergestellt

Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs sowie bei drei Hausdurchsuchungen stellten die Ermittler insgesamt 1.324 Gramm Kokain, 4,3 Gramm Marihuana und 140 Euro Bargeld sicher. Zudem wurden drei gefälschte Personalausweise gefunden. Gegen den 58-jährigen Fahrer wurden zusätzlich Anzeigen wegen 17 verwaltungsrechtlicher Übertretungen erstattet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.