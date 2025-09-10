Spekulationen um Wende im Fall um Schülerin mit Stichverletzungen

Auf Hochdruck lief die Suche nach dem Verdächtigen, der eine 16-jährigen Schülerin am Gymnasium in der Karajangasse mit einem Messer attackiert haben soll.

Wie die Kronen Zeitung am Mittwochvormittag berichtete, gibt es in dem Fall Spekulationen zu einer Wende: Die Jugendliche könnte sich die Verletzungen laut der Zeitung selbst zugefügt haben.

Die 16-Jährige soll sich laut dem Bericht in einer ersten Einvernahme in Widersprüche verwickelt haben, außerdem dürfte niemand das "vermummte Phantom" gesehen haben. Auch eine Klassenkollegin, die kurz nach der 16-Jährigen in die Mädchentoilette kam - dem Auffindungsort -, soll keine andere Person gesehen haben. Die Wunde im Oberbauch soll laut Medienbericht auch "nur etwas mehr als einen Zentimeter tief sein". Auf der Tatwaffe sollen weiters auch keine Spuren zu finden gewesen bzw. abgewischt worden sein. "Es wird in alle Richtungen ermittelt" Auf KURIER-Anfrage bestätigt die Polizei diese Informationen vorerst nicht. Nur so viel: "Die Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost zum gestrigen Vorfall in Wien Brigittenau sind derzeit im Gange und laufen auf Hochtouren. In den kommenden Stunden finden Einvernahmen durch die Kriminalpolizei statt. Es wird derzeit in alle Richtungen ermittelt", sagte Polizeisprecherin Julia Schick.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Verena Richter Polizeiautos vor Gymnasium in Brigittenau