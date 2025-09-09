Schülerin mit Stichwunden gefunden: Großeinsatz an Wiener Gymnasium

Um 10 Uhr vormittags ging bei der Wiener Polizei ein Notruf ein: Ein 14-jähriges Mädchen wurde mit Stichwunden in einem Gymnasium in der Karajangasse in Brigittenau aufgefunden.

Polizeisprecherin Julia Schick bestätigte kurz vor 12.00 Uhr einen laufenden Einsatz. Nach einem Verdächtigen oder einer Verdächtigen werde derzeit noch gesucht, sagte Schick in Berufung auf erste Informationen. Das Mädchen sei in ein Spital gebracht wurden.

Schulgebäude durchsucht

Das gesamte Schulgebäude war durchsucht worden. Im Einsatz standen unter anderem die WEGA sowie Diensthunde der Polizei. Zahlreiche Menschen waren Dienstagmittag noch vor dem Schulgelände versammelt, wie sich bei einem APA-Lokalaugenschein zeigte.