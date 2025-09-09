Bub aus Kofferraum in Wien befreit: Eltern sprachen von "Restaurantbesuch"

Nach der Entdeckung eines Zweijährigen in einem Kofferraum in Wien-Alsergrund haben sich die Eltern des Buben in einem Gespräch mit der zuständigen Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) einsichtig gezeigt.

"Sie waren tief betroffen und wollen mit uns kooperieren", sagte Sprecherin Ingrid Pöschmann der APA. Konkret sei ein Hilfeplan erarbeitet worden, der nun die weitere Zusammenarbeit zwischen Behörde und Eltern regeln soll.

Dieser umfasst unter anderem regelmäßige Hausbesuche, aber auch Gespräche im Rahmen der Elternberatung sowie eine engmaschige Beobachtung des Umfelds der Kinder. "Sie haben dem zugestimmt", sagte Pöschmann. Die Eltern waren am Montag zum Gespräch in eine Regionalstelle der MA 11 geladen worden.

Polizei schlug Scheibe ein, um Kind zu befreien

Die zweifachen Eltern hatten am Sonntagnachmittag ihren Pkw in der Berggasse abgestellt. Der 37-jährige Vater legte daraufhin laut einer Augenzeugin seinen zweijährigen Sohn in den Kofferraum, verriegelte die Türen des Autos und spazierte dann davon. Die Augenzeugin alarmierte gegen 14.30 Uhr die Exekutive.

Die Beamten schlugen schließlich eine Scheibe des Wagens ein, um den Kofferraum aufzumachen und das Kind, das letztlich wohlauf war, zu befreien. Kurze Zeit später kamen auch der 37-Jährige sowie die Mutter des Kindes zurück. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten äußerst aggressiv.