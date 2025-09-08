Kind im Kofferraum: Polizei befreit Zweijährigen in Wien

Nachdem am Wochenende ein Kleinkind in einem Kinderwagen ausgesetzt wurde, musste Sonntagnachmittag erneut die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA11) über einen ähnlichen Vorfall informiert werden: Eine Zeugin meldete am Polizeinotruf gegen 14.30 Uhr, dass ein Mann ein Kleinkind in den Kofferraum eines parkenden Autos in der Berggasse in Wien-Alsergrund gelegt hatte und anschließend davonging.

Sie schlugen die Scheibe des Autos ein und befreiten das Kind so aus dem Kofferraum. Auch die Rettung war alarmiert worden - das Kind war aber wohlauf, wie die Sanitäter feststellten. Kurz darauf kamen die Eltern zurück zum Fahrzeug, und gaben an, das Kind lediglich zum Schlafen in den Kofferraum gelegt zu haben.

Vater mehrfach angezeigt

Es erfolgten mehrere Anzeigen gegen den 37-jährigen Österreicher, der sich auch aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Die Ermittlungen laufen.