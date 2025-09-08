Wien

Kind im Kofferraum: Polizei befreit Zweijährigen in Wien

Ein Beamter geht links aus dem Bild - hinter ihm ist das Polizeiauto im Fokus.
Eine Zeugin verständigte am Sonntag die Polizei, als sie beobachtete, wie ein Mann ein Kind in den Kofferraum eines Pkw legte.
08.09.25, 14:10
Kommentare

Nachdem am Wochenende ein Kleinkind in einem Kinderwagen ausgesetzt wurde, musste Sonntagnachmittag erneut die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA11) über einen ähnlichen Vorfall informiert werden: Eine Zeugin meldete am Polizeinotruf gegen 14.30 Uhr, dass ein Mann ein Kleinkind in den Kofferraum eines parkenden Autos in der Berggasse in Wien-Alsergrund gelegt hatte und anschließend davonging. 

Die herbeigerufenen Beamten nahmen das Kind durch das Heckfenster wahr und handelten unverzüglich. 

Ausgesetztes Baby am Wienerberg: Mutter legt Geständnis ab

Sie schlugen die Scheibe des Autos ein und befreiten das Kind so aus dem Kofferraum. Auch die Rettung war alarmiert worden - das Kind war aber wohlauf, wie die Sanitäter feststellten. Kurz darauf kamen die Eltern zurück zum Fahrzeug, und gaben an, das Kind lediglich zum Schlafen in den Kofferraum gelegt zu haben. 

Vater mehrfach angezeigt

Es erfolgten mehrere Anzeigen gegen den 37-jährigen Österreicher, der sich auch aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Die Ermittlungen laufen. 

(kurier.at, Sta)  | 

Kommentare