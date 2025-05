"Befriend Vienna": Von Fremden zu Freunden an nur einem Abend

Offline miteinander verbinden

Mit „Befriend Vienna“ organisiert Stephanie Rettenegger kostenlose Spaziergänge in der Stadt. Das Ziel: Menschen bei lockerer Atmosphäre und ohne Druck kennenzulernen. „Leute über Apps oder beim Fortgehen kennenzulernen, ist einfach nicht dasselbe“, sagt sie.

Gekommen sei ihr die Idee nach einem Umzug nach Lissabon. Außerhalb vom Job sei es gar nicht so einfach gewesen, junge Menschen kennenzulernen: „Mir ist aufgefallen, wie schwer es sein kann, in einer neuen Stadt Anschluss zu finden.“ Über Umwege ist die gebürtige Pongauerin, die Marketing und Kommunikation studiert hat, ist Ende des Jahres 2024 wieder in Wien gelandet. Inspiriert von vier niederländischen Freundinnen (@amsterdamgirlies auf Instagram), die Treffen für junge Frauen organisieren, entschloss sich Rettenegger, ihr Glück auch in der Bundeshauptstadt zu versuchen: „Ich wollte das aber nicht nur auf Dirndln beschränken, sondern alle abholen“, sagt sie.