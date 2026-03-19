Wien

Wassermanagement: Wienerberger kauft schwedische NEWS Group

Die NEWS Group ist auf nachhaltiges Wassermanagement für Wohnhäuser spezialisiert.
19.03.2026, 09:31

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Wienerberger

Der Baustoffkonzern Wienerberger kauft im Norden zu und übernimmt die schwedische Northern Environmental and Water Solutions Group (NEWS Group), die sich auf nachhaltiges Wassermanagement für Wohnhäuser spezialisiert hat. Das teilte Wienerberger am Donnerstag mit, so die APA.

Wiener Ziegel aus dem Wiener Untergrund

Steigender Sanierungsbedarf

In der nordischen Region gebe es einen steigenden Sanierungsbedarf alter Infrastruktur und demnach eine steigende Nachfrage nach dezentralen Abwasserlösungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

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Agenturen  | 

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