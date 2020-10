Wien: Bankangestellter wegen NS-Wiederbetätigung verurteilt

Ein 47-Jähriger Tiroler stand am Donnerstag wegen Verstößen gegen das Verbotsgesetz vor Gericht. Bereits mit ihren einleitenden Worten machte die Staatsanwältin den Ernst der Lage deutlich, indem sie einen Überblick über die Gräueltaten der Nazis gab. Aus diesem Grund sei das Strafausmaß mit bis zu zehn Jahren auch entsprechend hoch.

Konkret wurde dem Bankangestellten, der mittlerweile in der Wiener Innenstadt wohnt, nationalsozialistische Wiederbetätigung im Zeitraum von 2017 bis 2019 vorgeworfen. Der bis dahin unbescholtene Mann hatte sich in diesem Zeitraum mehrere Tattoos stechen lassen, mit denen er seine seine rechtsextreme Gesinnung am eigenen Körper zur Schau stellte.

So ließ er sich etwa im Halsbereich in nordischer Runenschrift den Schriftzug „Blut - Ehre - Treue“ tätowieren, am linken Ellenbogen trug er eine schwarze Sonne, die in Neonazi-Kreisen das Hakenkreuz ersetzt, und am linken Bizeps schien ein Keltenkreuz auf. Sein Anwalt, Werner Tomanek, sprach von einer "Lebenskrise". Der Angeklagte selbst meinte, er könne sich diese Entscheidung heute nicht mehr erklären.