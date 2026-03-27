Wiener Bäckerei wegen Küchenschaben und Schwarzarbeit geschlossen

Von Mittwochabend bis zu den frühen Morgenstunden am Donnerstag führten Polizei, Stadt Wien, ÖGK, Marktamt und AMS eine gemeinsame Schwerpunktaktion durch. Dabei wurden Gastronomiebetriebe, Bäckereien sowie Handy- und Barbershops kontrolliert.

In einer Bäckerei in der Brigittenau wurden drei Sterben im Alter von 26, 35 und 42 Jahren bei der „Schwarzarbeit“ erwischt. Die drei Männer wurden nach fremdenrechtlichen Bestimmungen festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.

Massive Hygienemängel festgestellt

Zudem wurden in dem Betrieb massive hygienische Mängel festgestellt, darunter ein Befall mit Küchenschaben in der Backstube. Das Gruppe Sofortmaßnahmen ordnete daraufhin die vorübergehende Schließung des Betriebes an.