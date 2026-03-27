Wien

Hochhausbrand am Handelskai: Zwei Personen im Spital

Bei einem Brand am Handelskai mussten Personen ins Freie gebracht werden. Zwei kamen mit Rauchgasvergiftung ins Spital.
27.03.2026, 09:03

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Feuerwehr

Bei einem Zimmerbrand im achten Stock eines Hochhauses am Handelskai in Wien-Leopoldstadt hat die Feuerwehr am Donnerstagabend Alarmstufe 2 gegeben.

Wie Sprecher Gerald Schimpf am Freitag berichtete, waren die Flammen rasch gelöscht, jedoch das Stiegenhaus ab dem siebenten Stock aufwärts verraucht, weshalb mehrere Personen ins Freie gebracht und der Berufsrettung übergeben wurden.

Immer mehr Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Wien

Insgesamt wurden 13 Personen von der Wiener Berufsrettung betreut, sagte deren Sprecher. Zwei davon wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung hospitalisiert.

Wien Leopoldstadt Brigittenau
Agenturen  | 

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