Hochhausbrand am Handelskai: Zwei Personen im Spital
Bei einem Brand am Handelskai mussten Personen ins Freie gebracht werden. Zwei kamen mit Rauchgasvergiftung ins Spital.
Bei einem Zimmerbrand im achten Stock eines Hochhauses am Handelskai in Wien-Leopoldstadt hat die Feuerwehr am Donnerstagabend Alarmstufe 2 gegeben.
Wie Sprecher Gerald Schimpf am Freitag berichtete, waren die Flammen rasch gelöscht, jedoch das Stiegenhaus ab dem siebenten Stock aufwärts verraucht, weshalb mehrere Personen ins Freie gebracht und der Berufsrettung übergeben wurden.
Insgesamt wurden 13 Personen von der Wiener Berufsrettung betreut, sagte deren Sprecher. Zwei davon wurden mit einer leichten Rauchgasvergiftung hospitalisiert.
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