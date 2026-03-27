Hochhausbrand am Handelskai: Zwei Personen im Spital

Bei einem Zimmerbrand im achten Stock eines Hochhauses am Handelskai in Wien-Leopoldstadt hat die Feuerwehr am Donnerstagabend Alarmstufe 2 gegeben.

Wie Sprecher Gerald Schimpf am Freitag berichtete, waren die Flammen rasch gelöscht, jedoch das Stiegenhaus ab dem siebenten Stock aufwärts verraucht, weshalb mehrere Personen ins Freie gebracht und der Berufsrettung übergeben wurden.