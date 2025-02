Nach Floridsdorf: ÖVP fordert Alkoholverbot auch für Gumpendorfer Straße

Seit Freitag ist das Alkoholverbot am Floridsdorfer Franz-Jonas-Platz in Kraft.

Nach dem Praterstern ist es der zweite Ort in der Stadt, an dem ein solches Verbot eingeführt wurde. Nun fordert die ÖVP aus Mariahilf und Rudolfsheim-Fünfhaus ein solches Verbot auch für den Bereich der U6-Station Gumpendorfer Straße .

Der Alkoholkonsum in der Gegend habe verstärkt zu Konflikten und Belästigungen geführt. Dahin gehende Beschwerden nehme man ernst, sagte Fünfhaus-Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ). Man sei im Austausch mit Polizei und Wiener Linien. Im März soll nach einem ÖVP-Antrag in der Bezirksvertretung über das Verbot abgestimmt werden.

Kontrollen gestartet

Am Bahnhof Floridsdorf ist bereits am Wochenende eine großflächige Alkoholverbotszone in Kraft getreten. Sie gilt nicht nur am Franz-Jonas-Platz, sondern teilweise auch in umliegenden Straßen und Parkanlagen. Regelmäßige Kontrollen sollen dort ab sofort durchgeführt werden.