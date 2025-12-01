Wien: Alko-Lenker nach Unfall zu bedingter Haft verurteilt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Nach einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, ist ein 18-Jähriger am Montag am Wiener Landesgericht zur Verantwortung gezogen worden. Der Bursch war am 2. März 2025 mit einem Promille Alkohol in einem Mercedes E 240 unterwegs, als er gegen 1 Uhr am Gaudenzdorfer Gürtel bei einem Spurwechsel mit einem BMW kollidierte und in weiterer Folge gegen einen geparkten Bus krachte. Er wurde rechtskräftig zu fünf Monaten bedingt verurteilt.

Der Angeklagte war im Unfallzeitpunkt noch 17 und lediglich im Besitz eines L17-Führerscheins. Dessen ungeachtet nannte er schon eine eigene Limousine sein Eigen. Wollte Mädchen nach Hause fahren Um ein Mädchen nach dem Fortgehen nach Hause zu bringen, setzte er sich ungeachtet seiner Alkoholisierung ans Steuer seines Mercedes. Zwei weitere Freunde befanden sich in dem Fahrzeug, als dem Lenker - wie nun ein verkehrstechnischer Sachverständiger in der Verhandlung im Grauen Haus feststellte - ein Aufmerksamkeitsfehler unterlief.