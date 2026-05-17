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Brigittenau

Wien: 29-Jähriger schlug Mann mit Glasscherbe ins Gesicht

Verdächtiger und Opfer wurden verletzt. Zuvor soll es in einem Lokal zu einem Streit gekommen sein.
17.05.2026, 11:53

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Rettungsauto unterwegs

Zusammenfassung

  • 29-Jähriger schlug bei Streit in Wiener Lokal einem Mann mit einer Glasscherbe ins Gesicht.
  • Beide Beteiligten wurden verletzt und ins Spital gebracht; der Verdächtige wurde festgenommen.
  • Auslöser war offenbar die verbale Belästigung einer Frau durch den Verdächtigen; Glasscherbe wurde sichergestellt.

Bei einem Streit in einem Wiener Lokal in der Hannovergasse in der Brigittenau am Samstagabend hat ein 29-Jähriger seinem Kontrahenten mit einer Glasscherbe ins Gesicht geschlagen.

Der Mann wurde dabei verletzt und nach der Notfallversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht. Der Verdächtige wurde um 21.35 Uhr vorläufig festgenommen und ebenfalls mit Verletzungen in ein Spital eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

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Die Exekutive bewachte ihn dort. Der 29-Jährige soll zuvor eine Frau in dem Lokal verbal belästigt haben. Die anderen Lokalgäste dürften daraufhin eingeschritten sein. Die mutmaßlich verwendete Glasscherbe wurde vor Ort sichergestellt.

Brigittenau Wien
Agenturen, haipa  | 

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