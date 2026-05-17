Wien: 29-Jähriger schlug Mann mit Glasscherbe ins Gesicht

Bei einem Streit in einem Wiener Lokal in der Hannovergasse in der Brigittenau am Samstagabend hat ein 29-Jähriger seinem Kontrahenten mit einer Glasscherbe ins Gesicht geschlagen.

Der Mann wurde dabei verletzt und nach der Notfallversorgung durch die Berufsrettung in ein Spital gebracht. Der Verdächtige wurde um 21.35 Uhr vorläufig festgenommen und ebenfalls mit Verletzungen in ein Spital eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.