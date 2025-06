100 Jahre Sandleitenhof: Ottakring feiert seinen Muster-Wohnbau

Der Sandleitenhof in Ottakring wird 100. Und das wird groß gefeiert, gilt diese Wohnhausanlage als Paradebeispiel für den Wohnbau des "Roten Wien".

In der Zwischenkriegszeit, kurz nach dem 1. Weltkrieg, hat Wien in Ottakring den Weinberg "Sandleiten", ein zuvor für den Weinbau genutztes Areal, gekauft. Jahre später entstand dort der Sandleitenhof, der in den Jahren 1924 bis 1928 errichtet wurde. Paradebau des "Roten Wien" Camillo Sitte, ein bedeutender österreichischer Architekt des 19. Jahrhunderts (in Rudolfsheim-Fünfhaus ist eine Gasse nach ihm benannt), gilt als geistiger Wegbereiter dieser Architektur, die dem Ansinnen der Stadt, leistbares und qualitätsvolles Wohnen für die vielen Arbeiterinnen und Arbeiter in Wien, Rechnung trägt. Der Sandleitenhof gilt als größtes Wohnbauprojekt der Zwischenkriegszeit. 1.587 Wohnungen wurden dort gebaut, ursprünglich lebten 5.000 Menschen in der Anlage, heute sind es rund 4.000, denen das historische Ensemble im einstigen Arbeiterbezirk Heimat gibt.

© Wienbibiliothek.at Der ursprüngliche Plan des Sandleitenhofs, aus "Wohnhausanlage Sandleiten: Garten- und Bäderanlage am Kongressplatz im XVI. Bezirk. Wien: Thalia, [ca. 1928]"

Bei der Errichtung dieser Anlage, damals eher außerhalb der Stadt gelegen, ging es nicht nur um Wohnbau, sondern, wie Eve Blau im Buch "Rotes Wien. Architektur 1919 bis 1934" festhält, "um eine Festlegung des Maßstabs, der öffentlichen Räume und der Verkehrsmuster für den künftigen Ausbau", also ein Muster für ganz Wien. Gemeinschaftseinrichtungen haben Bestand Zahlreiche Gemeinschaftseinrichtungen wie der große Kindergarten, eine Volksbibliothek – die heute noch als Städtische Bücherei existiert – und einen für 600 Personen angelegten Kino- und Theatersaal, in denen jetzt die SOHO-Studio und die Kunstschule Wien untergebracht sind, prägten und prägen den Bau. In seiner Blütezeit waren 75 Geschäfte, ein Postamt, ein Caféhaus und eine Apotheke hier ansässig sowie 58 Werkstätten. Darüber hinaus gilt auch der gegenüber liegende Kongresspark sowie das benachbarte Kongressbad, das 1928 eröffnet wurde, als ein attraktiver Teil der Infrastruktur. Mehrtägiges Festprogramm Anlässlich von „100 Jahre Sandleitenhof“ wird mit einem umfangreichen, mehrtägigen Programm und einem Festakt von 12. bis 14. Juni 2025 im und rund um den Sandleitenhof, 1160 Wien, ganz groß gefeiert - und zwar hauptsächlich am Matteottiplatz, im Lokal der Wohnpartner und in den Arkaden vor SOHO-Studios in der Liebknechtgasse 32.

© Mehmet Emir Eingang in den Sandleitenhof über die Soho-Studios in der Liebknechtgasse

Den Auftakt mach ein Frühstück am Donnerstag von 11-13 Uhr, ab 11 Uhr ist auch die Ausstellung "Widerstand in Ottakring. Ausstellung zur Geschichte" zu sehen. Hier ist die Geschichte des Sandleitenhofs zu sehen, ebenso Briefe von hingerichteten Widerstandskämpferinnen und Überlebenden. Die Ausstellung ist bis Ende Juni (nach Vereinbarung mit dem Wohnpartner-Büro) geöffnet. Gezeigt wird auch die Ausstellung "Sandleitner Andachtsbilder. Was man in Sandleiten besonders gut kann", ein Projekt von Peter Arlt und dem Verein SOHO in Ottakring.

© Krueger-Arlt-Fras 50 Sandleitnerinnen und Sandleitner wurden porträtiert.

"Für die hier porträtierten Sandleitnerinnen und Sandleitner ist der Begriff Heilige eventuell ein wenig zu hoch gegriffen", heißt es in der Beschreibung der Ausstellung, aber die Bilder zeigen "eher kleine unscheinbare Fertigkeiten, die einem aber helfen, sich durchs Leben zu schlagen oder helfen, Freude am Leben zu haben". 50 "Sandleitnerinnen und Sandleitner" wurden dafür porträtiert. Symphoniker gratulieren Selbst die Wiener Symphoniker kommen zum Jubiläum: "Mit Musik feiern - Generationen verbinden", lautet das Motto des Festkonzerts am Freitag, um 16 Uhr, bei dem zwei Volksschulklassen der VS Grundsteingasse, eine Gruppe musikbegeisterter Seniorinnen und Senioren des Haus Liebhartstal in Ottakring, und eine Gruppe Lehrlinge von Jugend am Werk die mit den Musikerinnen und Musikern des Orchester erarbeiteten musikalische Beiträge gemeinsam präsentiert werden. Top-Tipp: Die Führung durch den Sandleitenhof am Freitag, 17 Uhr, mit dem Architekten Kurt Smetana.

© Öticket Harri Stojka kommt

Ebenfalls am Freitag: „Accoustic drive. Moderne Jazz-Solistik mit Akustik-Gypsy-Sound“ mit Harri Stojka, Walter Hof (Bass) und Sigi Meier (Schlagzeug) sowie special guest Patrizia Ferrara (Gesang). Ein Film mit Papier und Buntstift Am Samstag (15-18 Uhr) gibt es dann zusätzlich ein Mitmachprogramm mit Künstlerin Hanna Schimek und Stefan Huber vom Österreichischen Filmmuseum. Da bei wird der Frage nachgegangen, ob ein Film ohne Kamera, nur mit Papier und Buntstift, möglich ist. Und um 20 Uhr liest Ishraga Mustafa, Schriftstellerin, Politikwissenschaftlerin und freie Journalistin sudanesischer Herkunft und Bewohnerin im Sandleitenhof, aus ihren Werken.

Ab 21 Uhr werden Amteur-Filme aus Ottakring gezeigt - Aufnahmen aus (fast) 100 Jahren, die das Leben und Erinnerungen der Menschen in Ottakring hautnah, teils unbearbeitet, zeigen.

© Marie Roettger Gespräche und Filmdrehs im Sandleitenhof.