„Gelbmanns Gaststube“: Lokalaugenschein im Esszimmer von Ottakring

Quasi ein Familienbetrieb

Alexander, zuvor in der Werbung tätig, fiel der Branchenwechsel nicht allzu schwer. Einerseits, weil er, Jahrgang 1974, ohnehin ein Wirtshauskind war, andererseits, weil ihm Mama und Papa quasi ein gemachtes Bett übergeben hatten. Und zwar nicht nur in Form eines etablierten Betriebs, vielmehr fand Alexander darüber hinaus ein Personal vor, das noch heute zum Wirtshaus gehört wie der schon eingangs erwähnte Cremespinat zum Tafelspitz. „Fast alle, die hier arbeiten, arbeiten hier schon länger, als ich Wirt bin“, sagt Alexander. Als da wären: der Herr Edi, Kellner, an Bord seit 1. Jänner 1992, der Herr Günther, Edis Bruder, der am 1. August 1994 angedockt hat, sowie Küchenchef Bernd, den Alexanders kochender Vater Hans im September 1993 als seinen künftigen Nachfolger engagiert hat. „Wir sind“, sagt der Herr Günther, „auch im übertragenen Sinn eine Familie. Weil auch der zweite Koch schon ewig im Haus ist, seit 1988. Damals Co von Alex’ Vater, heute Co vom Bernd.“ Und was die Kellnerei betrifft, ist nun seit bald einem Jahr auch Günthers Sohn Elias am servierenden Werk.