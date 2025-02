Zu Gast im "s‘Eckbeisl": Am Eck und im Glück

Was darf‘s denn sein?“ „Das Bier hab ich schon beim Kellner bestellt, in Sachen Essen bin ich noch ratlos“, sage ich. Der ursprüngliche Gusto aufs Schnitzel ist nämlich so gut wie verflogen, ob der kulinarischen Vielfalt, denn hier locken nicht zuletzt auch innere Werte.

„Wissen Sie was, ich nehme die Hasenkeule in der Wacholderrahmsoße. Aber statt der Kroketten in der Mandelhülle hätte ich gern den Palffyknödel, der beim Rehgulasch dabei wäre. Geht das?“ „Gerne, kein Problem“, sagt sie. „Und der Kellner ist übrigens mein Sohn Markus , auch ein g‘lernter Restaurantfachmann. Er wird mal von mir übernehmen.“

Ein geglückter Schachzug, wie sich bald herausstellen sollte, denn das Niveau stieg in vielerlei Hinsicht und eine neue Stammgastklientel hielt schrittweise Einzug. Dass dieses Beisl 2024 schließlich mit einer Gault&Millau-Haube geadelt wurde, „was ich“, so die Wirtin, „im ersten Moment für einen Scherz g‘halten hab“, gibt Claudia Neubauer zusätzlich Recht. Die Haube wurde heuer bestätigt, und im KURIER-Gasthausguide freizeit.aufgetischt leuchten zwei Kronen.

Das war jenes Jahr, in dem die Wirtin – apropos Zigarettenspitz – der Zeit voraus war und jenes generelle Rauchverbot über ihren Betrieb verhängte, das österreichweit erst 2019 Einzug hielt. „Ich musste etwas tun“, sagt sie, „denn in meiner Anfangszeit war das Beisl mehr verrauchter Trinkertreff als Gasthaus, das sich über eine anständige Küche definierte.“

Eine gute Basis

Die Wirtin selbst, eine gebürtige Steirerin, die in den späten 1970ern in der Ära von Küchenchef Werner Matt im Wiener Hilton am Stadtpark die Lehre zur Restaurantfachfrau absolvierte, kocht nur privat. Aber ihre Köchin begleitet sie seit dem ersten Tag (und begleitete sie auch in den Jahren zuvor im legendären „Selbstverständlich“ bei der alten WU in der Augasse), ein zweiter Koch kam 2014 dazu.

„Ich hab den beiden dann eine Erstausgabe des 1993 herausgegebenen Kochbuchs: Die gute Küche von Ewald Plachutta und Christoph Wagner in die Hand gedrückt und ihnen gesagt: So will ich‘s haben, das ist die Basis.“