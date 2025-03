Im Ziegelwerk: Liebesg’schicht und Gasthaussach’

Na bumm, ist man geneigt zu denken, wenn man die ersten Blicke hat schweifen lassen. Denn es ist wahrlich ein imposanter und speziell innen eindrucksvoller Gebäudekomplex, dieses Gasthaus in Wimpassing an der Leitha , das so heißt, wie das, was es einmal war: Ziegelwerk . Viel Glas, viel Holz, viel Sichtbeton und, nomen est omen, viel Ziegel. Und mitten im Gastgarten, gleich einem Leuchtturm und schon aus der Ferne auszumachen, der renovierte ehemalige Kalkofen – ja, auch Kalk wurde hier produziert – samt dem in den burgenländischen Himmel wachsenden Kamin. Na bumm.

Willkommen daheim

Ein – wie sich herausstellen sollte glücklicher – Zufall war’s, der den Koch und die quereingestiegene Patissière 2008 zusammenführte. Und das in New York. Er, damals bereits seit sieben Jahren beruflich in den Staaten, kochte in der Deutschen Botschaft im Rahmen eines Caterings, für das sie, früher in der Wirtschaft tätig und nun frisch in New York, einen Job ergattert hatte. Und rasch wurde aus dem Kennenlernen eine Liebes-, bald auch eine Familiengeschichte, was drei gemeinsame Kinder bezeugen.

„Ich weiß nicht, ob ich nicht immer noch in den USA oder sonst wo wäre, wenn Julia nicht zurück nach Österreich gewollt oder ich sie nicht kennengelernt hätte“, sagt Werner. So aber packten die beiden 2010 ihre Sachen und bestiegen das Flugzeug nach Wien, wo Julia bis zur ersten Karenz als Patissière im „Motto am Fluss“, im „Café Edison“ und im „Kussmaul“ tätig war und Werner erst ebenfalls im „Motto am Fluss“ und später als Miteigentümer im „Bistro Coté Sud“ erfolgreich am Herd stand. Bis 2016. „Aber da war die Idee mit der Heimkehr an den Ort meiner Kindheit und dem Gasthausbau nicht nur wegen der Renovierung des Kalkofens 2013 schon sehr weit fortgeschritten“, sagt Werner.

Vom Gasthaus abgesehen, gibt’s übrigens noch ein zweites Standbein, um das man sich im Hause Tschiedel zu kümmern hat, nämlich den nahe gelegenen und einige Hektar großen Grundbesitz samt Badeteich, Häusern und Stellplätzen für Mobilheime, die allesamt verpachtet werden. „Diese Ferienwohnsiedlung entstand nach dem Ende des Ziegelwerks und wird inzwischen von Roland und mir geleitet“, erzählt Werner, als wir am frühen Nachmittag im lichtdurchfluteten Gasthaus sitzen, das allein im Inneren mehr als 100 Personen Platz bietet, aber dennoch nicht wie ein zu groß geratener Speisesaal wirkt. Ganz im Gegenteil, gemütlich ist’s, der moderne Touch dezent, kein schreiend lauter.