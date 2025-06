Wieder wurde in der Donaustadt ein Bankomat gesprengt

Zwei Tatverdächtige flüchteten danach samt Beute per motorisiertem Zweirad. Der Notruf ging kurz nach dem Vorfall gegen 3.45 Uhr in der Landesleitzentrale ein, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag.

Die nächste Bankomatsprengung in Österreich - und wieder ist Wien-Donaustadt der Tatort. Nach der Sprengung von zwei Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale vor zehn Tagen kam es nun in der Nacht auf Sonntag in einer Supermarktfiliale im östlichen Teil der Bundeshauptstadt zur nächsten Detonation.

Mit der Beute in derzeit noch unbekannter Höhe gelang dem Duo trotz unmittelbar eingeleiteter Sofortfahndungsmaßnahmen auf einem Motorrad oder Moped die Flucht in Richtung Saikogasse .

Die Bankomatsprengungen werden aktuell in hoher Frequenz durchgeführt. So begann die laufende Woche mit einem derartigen Delikt in der Nacht auf Montag in Wien-Liesing. Es war laut Zählung des Bundeskriminalamts der 23. Fall seit 1. Jänner 2025.

Bei einer weiteren Aktion von Kriminellen in der Nacht auf Freitag in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) in Niederösterreich blieb es hingegen nur beim Versuch.

Seit 1. März ist eine eigene Ermittlungsgruppe mit der Serie betraut, hinter den Taten wird eine aus den Niederlanden agierende kriminelle Vereinigung vermutet. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen. Personen, die zweckdienliche Hinweise geben können - auch anonym - werden ersucht, sich an jede Polizeiinspektion oder direkt an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 DW 33800 zu wenden.