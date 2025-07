Wie Supermärkte in Wien gegen den Parkplatzmangel helfen könnten

Der aktuelle Baustellensommer verschärft ein Problem, das Wiener bestens kennen: Man hat es eilig, findet aber keinen Parkplatz. Sei es die Dauerbaustelle im Alsergrunder Lichtental, wo Anrainer seit Jahren zu wenige Parkmöglichkeiten bemängeln; Margareten, wo ein erbitterter Politstreit über Anwohnerparkplätze ausgefochten wird; oder die Josefstadt, in der versiegelte Fläche Grünfläche weichen soll.

Das deutsche Start-up Wemolo will eine Lösung für das Dilemma gefunden haben, denn „nach 30 Jahren Parkpickerl bleibt das Problem für viele Anwohner bestehen“, heißt es in einer Mitteilung. Die Lösung: private Flächen der Öffentlichkeit zugänglich machen, wenn sie nicht genutzt werden. Konkret: jene von Supermärkten. Einem Unternehmenssprecher zufolge gibt es in Wien 15.000 Supermarktparkplätze von Billa und Spar, die nachts leer stehen.

Diesen Umstand hat der „Spezialist für digitale Parkraumbewirtschaftung“ zum Geschäftsmodell gemacht und „verwandelt nachts ‚tote‘ Handelsflächen in buchbare Anwohnerstellplätze“. In Innsbruck ist das Unternehmen bereits aktiv. Je nach Standort kostet ein Monat 50 bis 80 Euro, auch Tages- und Wochenpakete sind buchbar. Die Preise sollen deutlich unter jenen privater Tiefgaragen liegen.