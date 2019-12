Wie Sie mit den Wiener Öffis durch die Silvesternacht kommen

Hunderttausende Wiener werden die Silvesternacht in Lokalen oder beim Silvesterpfad in der Innenstadt verbringen. Damit die große Schar an Feiernden zur späten Stunde auch wieder nach Hause kommt, schieben die Wiener Linien Extraschichten. Zusätzlich zu allen U-Bahnen sind zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien durchgängig unterwegs.

Das stark ausgeweitete Angebot ersetzt gleichzeitig den Nightline-Fahrplan. Konkret werden die Bim-Linien D, 1, 2, 6, 11, 18, 25, 26, 31, 38, 41, 43, 46, 49, 60, 62 und 71 die ganze Nacht verkehren, informierten die Wiener Linien am Montag in einer Aussendung.