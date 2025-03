Wie die Lücken im Wiener Radnetz ausgemerzt werden

Wer an der Grenze Brigittenau-Döbling die Rampe vom Donaukanal auf die Heiligenstädter Brücke nimmt, findet sich auf einem breiten, von der Fahrbahn getrennten Radweg wieder. Für in die Redaktion radelnde KURIER-Reporter geht es nun nach rechts in die Muthgasse. In dieser endet der sichere Hafen „Radweg“ unvermittelt.