WEGA-Einsatz bei Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt

Ein 51-Jähriger ist am Mittwoch in Wien-Donaustadt festgenommen worden, nachdem er zuvor zwei Nachbarn zum Teil verletzt haben soll. Auslöser war laut Landespolizeidirektion ein Streit wegen Lärm gewesen.

Der Verdächtige verschanzte sich nach seiner Attacke in seiner Wohnung. Deren Tür wurde schließlich von Beamten der Sondereinheit WEGA geöffnet, der Aggressor wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Verdächtiger schlug und trat auf Nachbar ein

Verdächtige soll demnach gegen 14.00 Uhr einen 69-jährigen Nachbarn mit Faustschlägen sowie Fußtritten eingedeckt und zu Boden gebracht haben. Ein 59-jähriger Hausbewohner wollte dem Verletzten zur Hilfe eilen. Der 51-Jährige griff auch diesen Mann an, fügte ihm mit einem vorerst unbekannten spitzen Gegenstand eine Schnittwunde im Gesicht zu und flüchtete dann in seine Wohnung. Der am Tatort eingetroffene Polizei wollte der Verdächtige dann die Türe nicht öffnen, was dann von den WEGA-Beamten übernommen wurde. Der 51-Jährige wurde festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.