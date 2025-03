Wien: Mädchen am Schulweg von unbekanntem Mann bedrängt

Ein neunjähriges Mädchen ist am Mittwoch auf dem Weg von ihrer Volksschule zu einer Lernhilfe in der Kalvarienberggasse Wien-Hernals von einem unbekannten Mann bedrängt worden.

Der Mann meinte, dass er ihr etwas geben will, und nahm sie am Arm. Wie die Polizei gegenüber der APA sagte, rief das Mädchen lautstark, dass sie der Mann loslassen soll, und rannte daraufhin davon. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Erst im Februar ähnlicher Vorfall

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Ottakring wurden entsprechend sensibilisiert. "Der Sachverhalt wird im Zuge des Streifendienstes berücksichtigt und die Örtlichkeit verstärkt bestreift. Weiters befindet man sich in Kontakt mit dem Tageszentrum durch den Grätzelpolizisten", so die Polizei.

Erst Mitte Februar packte ein ebenfalls unbekannter Mann in Wien-Neubau Volksschulkinder am Arm und forderte sie zum Mitkommen auf. Die Polizei berichtete von drei Fällen im Zeitraum vom 8. bis 13. Februar im Bereich der Mondscheingasse, Siebensterngasse (am Spielplatz) und Burggasse (beim Volkstheater). Die Kinder konnten sich jeweils losreißen oder sind davongerannt.