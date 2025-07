ÖBB-Tunnelmisere: Wie aus fünf Minuten fünf Stunden wurden

Ein Umstand, den Melanie F., die ihre Familie in Linz besuchen wollte, auch drei Tage nach dem Vorfall nicht verstehen kann: „Noch vor Eintreffen des Ersatzzuges fragte ein Fahrgast das Bordpersonal, warum Gäste nicht via Notausgang evakuiert werden.“ Die Antwort des Schaffners: „Dann stehen Sie mitten in der Prärie.“ Es sollte sich allerdings herausstellen, dass sich der gestrandete Zug fast direkt unter der Schnellbahnstation Hadersdorf befand, von wo viele Wiener die kurze Heimreise antraten. Bei den ÖBB gesteht man mittlerweile ein, dass an diesem Tag vieles nicht optimal gelaufen ist.