Wetter in Österreich: Wie geht es mit dem Schnee weiter?

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. In Niederösterreich führten Schneefälle zu mehreren Unfällen, Wien war nur leicht "angezuckert."

Der Schnee bleibt bis Mittwochnachmittag, wobei die Schneefallgrenze auf 500 bis 600 Meter ansteigt.

Ab Donnerstag wird Schnee nur im Bergland östlich vom Dachstein erwartet, ab Freitag mehr Sonnenschein durch ein Hochdruckgebiet. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

In manchen Teilen Österreichs hat es in der Nacht auf Mittwoch geschneit. In Niederösterreich zum Beispiel sei in allen Landesteilen Schnee gelegen, meldete das Land in einer Aussendung.

Auf 3 bis 4 Zentimeter haben sich die Neuschneemengen im Industrieviertel und im Waldviertel belaufen. Im Weinviertel und im Mostviertel waren es sogar bis zu 5.

© FF GReinsfurth Unfall auf der B121 bei Amstetten-Greinsfurth

Das hat in Niederösterreich gleich zu mehreren Unfällen geführt: Auf der B121 bei Amstetten-Greinsfurth waren in den Morgenstunden gleich mehrere Fahrzeuge in einen Autounfall auf der rutschigen Fahrbahn verwickelt. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt.

Unfall auf der A1 Und auch auf der A1 zwischen Amstetten-Ost und West kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall wegen des Schneefalls. Die Feuerwehr St. Gerogen am Ybbsfelde stand im Einsatz. Es kam zum Glück zu keinen größeren Staus, wird berichtet. Und: Es schneit weiter. Die Schneeräumung in Amstetten läuft deshalb seit 4 Uhr in der Früh.

© Stadt Amstetten Schneeräumung in Amstetten

Einige - leicht - schneebedeckte Autodächer und Parkanlagen waren am Dienstag auch in Wien zu sehen. Wirklich liegen geblieben ist der Schnee hier aber nicht. Doch wie geht es weiter mit dem Schnee in Österreich? Auch am Mittwochnachmittag bleibt der Himmel in weiten Landesteilen grau. Mit Schneefall ist zu rechnen - aber auch mit Schneeregen und Regen, berichtet Geosphere Austria. Die Schneefallgrenze steigt in einigen Bereichen auf etwa 500 bis 600 m Seehöhe an.

© Agnes Preusser Wien-Liesing am Mittwochvormittag

Vor allem im Osten wird es auch in der Nacht weiter leicht schneien. In tieferen Lagen gibt es auch Schneeregen oder Regen. Am Donnerstag ist Schnee nur noch im Bergland östlich vom Dachstein zu erwarten. Ab Freitag bringt ein Hochdruckgebiet dann wieder mehr Sonnenschein - und keinen Schnee.