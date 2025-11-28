Westbahnhof-Anschlagsplan: Jugendlicher erneut in U-Haft

Jener 15-Jährige, der wegen Anschlagsplänen auf den Wiener Westbahnhof im heurigen Frühjahr festgenommen, letztlich verurteilt und erst vor kurzem aus der Haft entlassen wurde, sitzt erneut in U-Haft.

Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, wurde er am Dienstag festgenommen. Das Landesgericht für Strafsachen verhängte noch Donnerstagabend die U-Haft, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Dort wird er bis zur Haftprüfung am 11. Dezember bleiben.

Der Jugendliche soll sich auch während und nach seiner Haft weiter radikalisiert haben. Wieder in die Justizanstalt Josefstadt gebracht wurde er aufgrund von Tatbegehungs- und Ausführungsgefahr, zum Vorfall an sich äußerte sich der zuständige Richter jedoch nicht. Nach Enthaftung weiter unter Beobachtung Der Jugendliche stand nach seiner Enthaftung weiter unter Beobachtung, betonte die Polizei. Nachdem weiterhin eine "hohe Affinität zu radikal-islamistischer Propaganda sowie zu Stichwaffen und ähnlichen Gegenständen" vorhanden gewesen sei, wurde bei ihm eine Hausdurchsuchung angeordnet.