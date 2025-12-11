Westbahnhof-Anschlagspläne: U-Haft für 15-Jährigen IS-Anhänger verlängert

Das Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstag die U-Haft für jenen 15-jährigen IS-Anhänger um vier Wochen verlängert, der im Zusammenhang mit Anschlagsplänen gegen den Wiener Westbahnhof im vergangenen Juli zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt wurde und unter Anrechnung der U-Haft im Oktober auf freien Fuß kam. Am 25. November wurde er neuerlich festgenommen, weil er vom Verfassungsschutz observiert und bei möglichen terroristischen Umtrieben beobachtet wurde.

Radikalisierte sich nach Enthaftung weiter Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen den Jugendlichen seither wegen verbrecherischen Komplotts sowie terroristischer Straftaten. Wie Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral auf APA-Anfrage erläuterte, nimmt das Landesgericht beim 15-Jährigen weiterhin Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr an. Der aktuelle U-Haft-Beschluss ist bis 12. Jänner rechtswirksam. Der Jugendliche soll sich während seiner Inhaftierung und nach seiner Enthaftung weiter radikalisiert und im Sinne der Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) betätigt haben. Von einer "hohen Affinität zu radikal-islamistischer Propaganda sowie zu Stichwaffen und ähnlichen Gegenständen" war seitens der Polizeibehörden die Rede, als der Bursch vor etwas mehr als zwei Wochen festgenommen wurde.

Junger IS-ler wollte Messer kaufen Dem vorangegangen waren Observationen des Wiener Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE). Nach APA-Informationen wurde der 15-Jährige erwischt, als er ein Messer kaufen wollte. Da er mit einem Waffenverbot belegt war, soll er sich dazu eines älteren Cousins "bedient" haben, den er in ein Waffengeschäft schickte. Während der Cousin das Messer erwarb, soll der 15-Jährige draußen gewartet haben. Nachdem der Kauf geglückt und das Messer in den Besitz des 15-Jährigen gelangt war, orteten die Behörden Gefahr im Verzug. Das Einsatzkommando Cobra stürmte zusammen mit LSE-Beamten die Wohnung der Eltern des Burschen in Wien-Hernals. Nach dessen Festnahme wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei wurde das Handy des 15-Jährigen sichergestellt. Das Ergebnis einer Handy-Auswertung ist noch ausständig.