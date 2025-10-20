15-jähriger postete IS-Propaganda: Prozess in Korneuburg

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein 15-Jähriger hat sich am Montag vor dem Landesgericht Korneuburg verantworten müssen, weil er auf Onlineplattformen Propaganda für die radikalislamische Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) gemacht haben soll. Dem Schüler wird auch angelastet, einen Wiener Politiker in einem Instagram-Posting mit dem Tod bedroht zu haben. Der Jugendliche bekannte sich zu Beginn der Schöffenverhandlung schuldig.

Angeklagt ist der Teenager wegen Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung, krimineller Organisation und gefährlicher Drohung. Die Radikalisierung soll zumindest von April bis Juli 2024 bestanden haben, sagte der Staatsanwalt. "Brüder für Dschihad rekrutieren" Der zum Tatzeitpunkt 14-Jährige soll auf mehreren Internetplattformen IS-verherrlichende Fotos, Audio- und Videodateien gepostet bzw. verbreitet haben. Dabei sei u. a. "zum Schlachten von Ungläubigen aufgerufen" worden, sagte der Staatsanwalt. Der Angeklagte habe den IS unterstützt und "wollte weitere Brüder für den Dschihad rekrutieren". Auf dem Handy des Jugendlichen wurden 354 Video- und 147 Audiodateien gefunden.

Am 5. Juli 2024 soll der Teenager über einen Instagram-Account eine Collage von drei Bildern gepostet haben, hinterlegt mit einem IS-Nasheed (religiöser Sprechgesang, Anm.) und einer Fatwa - also einem Gutachten - eines islamischen Gelehrten, wonach Abtrünnige getötet werden. Dabei waren die Köpfe von drei Personen - darunter der Wiener SPÖ-Politiker und ein deutscher salafistischer Prediger - rot umkreist. Verpixelt, jedoch erkennbar, soll eine Faustfeuerwaffe zu sehen gewesen sein. "Ich wusste nicht, wer das ist", meinte der Angeklagte über die abgebildeten Personen.