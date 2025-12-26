In Wien dauern die Weihnachtsferien dieses Jahr vom Mittwoch, dem 24. Dezember 2025, bis Dienstag, dem 6. Jänner 2026. Gute Nachricht für Eltern: Rund um die Feiertage gibt es in der Bundeshauptstadt jede Menge Veranstaltungen für Kinder. Wer nach den Festivitäten noch Programm sucht, wird hier fündig.

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn Für Eltern, die den Besuch des Christkindlmarkts noch hinausgezögert haben, gibt es nach Weihnachten noch eine Gelegenheit. Denn der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn läuft bis zum 6. Jänner 2026. Hier können Kinder bis 14 Jahre und bis 14 Uhr gratis auf dem Eislaufplatz eislaufen. Ab 14 Uhr beträgt der Eintritt für Kinder bis 15 Jahre drei Euro, ab 15 Jahren zahlt man 6 Euro. Geboten werden auch Kindermenüs an den Gastronomieständen sowie die Bastelhütte "Holzzirkus", wo die Kleinen verschiedene Werkstücke aus Holz herstellen können. Von: 25.12. 2025 bis 6.1.2026, Montag bis Sonntag von 10:00 bis 19:00 Uhr Adresse: Schloss Schönbrunn, Ehrenhof 1130 Wien

Escape Rooms im House of Mist - Deponie Rautenweg Auf der größten Reststoffdeponie des Landes, am Rautenweg, wurde das "House of Mist" im Rahmen des MA-48er-Ferienspiels für Kinder ab 10 Jahren entwickelt. Hier werden bis zum 31. Dezember Termine angeboten, bei denen man in acht Spielräumen umweltrelevante Rätsel lösen muss. Auch das "House of Mist" absolviert man, wie bei anderen Escape Rooms, in einer Gruppe von drei bis fünf Personen - eine Idee also für einen Familienausflug. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich. Von: 1.1.2025 bis 31.12.2025 Adresse: Rautenweg 83, 1220 Wien

Programmieren lernen in der DIGI-Werkstatt Im Rahmen des Wienxtra-Ferienspiels: Auch wenn es nicht mehr in die Ferienzeit fällt, lohnt sich ein Besuch in der DIGI-Werkstatt. Hier können die Kleinen Programmieren lernen oder am PC basteln. Im Jänner 2026 gibt es drei Termine: am 8., 15., 22. und 29.1., von 15 bis 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei. Von: 8.1.2026 bis 29.1.2026 Adresse: Reinprechtsdorfer Straße 1c, 1050 Wien

SchokoMuseum Im SchokoMuseum im 23. Bezirk können Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren an einem Pralinen- oder Torten-Workshop teilnehmen. Sie erhalten eine Führung, dürfen von den Süßigkeiten naschen und erfahren beispielsweise, woher der Kakao stammt und warum Fair Trade, Nachhaltigkeit und Regionalität wichtig sind. Für die Teilnahme am Workshop ist eine Anmeldung erforderlich. Adresse: Willendorfer Gasse 2-8, 1230

LEO Kinderatelier Jeden Sonntagnachmittag lädt das Leopold Museum Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren dazu ein, sich im Kinderatelier kreativ auszuleben. Dabei dreht sich alles um die (aktuellen) Kunstwerke im Museum, die auf spielerische Weise zugänglich gemacht werden. Auch hat man hier die Möglichkeit, den/die eigene/n Künstler/in in sich zu entdecken. Eine kindgerechte Führung durch das Museum und eine Rätselrallye runden das Angebot ab. Der Eintritt inklusive Führung kostet pro Kind 5 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Adresse: Museumsplatz 1, 1070 Wien

Weltmuseum Wien Das Weltmuseum Wien bietet für Kinder im Alter zwischen sieben und 12 Jahren verschiedene Workshops an: Am 28. Dezember 2025 dreht sich im Museum alles rund um das Thema Hosen: Aus welchen Stoffen können sie hergestellt werden? Wie viele Hosen braucht man eigentlich - und was passiert mit den Hosen, die man nicht mehr trägt? Am 30. Dezember 2025 geht es mit "Drei Geschichten aus aller Welt" weiter, bei denen die Kleinen verschiedene Museumsobjekte erkunden und ihre eigenen Reisetagebücher gestalten. Im neuen Jahr, und zwar am 2. Jänner 2026, wird das chinesische Neujahrsfest, das am 17. Februar beginnt, spielerisch thematisiert. Hier finden Sie weitere Informationen zum Programm. Adresse: Heldenplatz, 1010 Wien

Vienna Open Lab Für alle NachwuchsforscherInnen: Das Mitmachlabor am Vienna BioCenter bietet Physik- und Chemie-Workshops für verschiedene Altersgruppen an. Die Kinder können beispielsweise der Frage nachgehen, wie Feuer entsteht, warum Seifenblasen rund sind, wie menschliche Zellen aussehen und wie man chemische Stoffe mischt. Am 15. Jänner findet von 15:30 bis 17:00 Uhr ein Kurs zum Thema Luft statt, in dem die Kinder unter anderem den Fragen nachgehen, woraus Luft besteht und ob unsichtbare Luft Platz braucht. Nähere Informationen gibt es hier. Adresse: Dr. Bohr-Gasse 3, 1030 Wien