Weihnachtlicher Terror-Alarm: Zwei Wiener Verdächtige bleiben in Haft

Der ISPK konnte in der Folge in Afghanistan vor allem in den nordöstlichen Provinzen Nangarhar und Qunar Fuß fassen. Nach Angaben von UNO-Experten baute die Gruppe auch Schläferzellen in anderen Teilen des Landes, darunter Kabul, sowie in Pakistan auf. Seither gingen einige der blutigsten Anschläge der vergangenen Jahre in Afghanistan und Pakistan auf das Konto des IS-Ablegers. Die sunnitischen Extremisten nahmen dabei vor allem schiitische Muslime, die sie als „Ketzer“ betrachten, ins Visier. Kämpfer des IS-Ablegers verübten außerdem regelmäßig Massaker an Dorfbewohnern.

Zahlreiche Anschläge

Der ISPK will laut dem US-amerikanischen Auslandsgeheimdienst CIA die Taliban als unfähig darstellen, die Sicherheit in Afghanistan aufrechterhalten zu können. Außerdem versucht der IS-Ableger die Beziehungen zwischen den Taliban und den Nachbarstaaten zu unterminieren. So verübte der ISPK zahlreiche Anschläge im Iran, Tadschikistan und Usbekistan. Im Unterschied zu den Taliban gelang es der Gruppe aber nicht, größere Gebiete in Afghanistan unter ihre Kontrolle zu bringen.