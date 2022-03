Am späten Montagnachmittag wurde die Polizei zu einer WG in der Amalienstraße in Wien-Hietzing gerufen.

Dort soll ein 38-Jähriger einen Mann, mit dem er gemeinsam in der Wohngemeinschaft lebt, geschlagen haben. Außerdem dürfte er den 21-Jährigen aufgefordert haben, ihn mit einem Messer zu verletzen. Der junge Mann flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei.