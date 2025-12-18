Nach Wega-Einsatz bei Martin Ho: Staatsanwalt stellt Ermittlungen ein

Das hat für große Aufregung gesorgt, als in der Vorwoche eine ganze WEGA-Einheit in der Wiener Innenstadt bei Szene-Gastronom Martin Ho (39) anrückte, nachdem ein Notruf eingegangen war.

Seine Ex hatte die Polizei alarmiert, weil Ho sie mit einer Waffe bedroht haben soll. Die Polizei nahm den Gastronomen in der Nacht fest, der Unternehmer musste eine Nacht in der Zelle verbringen. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft das diesbezüglich eingeleitete Verfahren eingestellt - weil "die dem Ermittlungsverfahren zu Grunde liegende Tat nicht

mit gerichtlicher Strafe bedroht ist".

Anwalt sieht sich bestätigt Der Anwalt von Martin Ho, Nikolaus Rast, sieht sich in der Entscheidung der Staatsanwaltschaft bestätigt. „Es ist genau das eingetreten, was mein Mandant und ich gesagt haben. Hier wurden das Strafrecht und der Polizeiapparat missbraucht, um in einem etwaigen Obsorgeverfahren bessere Karten zu haben. Es waren von Anfang an haltlose Anschuldigungen. Mit dem Resultat, dass ein Unschuldiger eine Nacht in Polizeiarrest verbringen musste“, erklärt Rast. Ob dies nun im Umkehrschluss bedeutet, dass gegen die Ex-Partnerin von Martin Ho ein Verfahren wegen Verleumdung oder Falschaussage eingeleitet wird, liege laut Rast im Ermessen der Staatsanwaltschaft.