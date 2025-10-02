1.000 Liter pro Sekunde: Wiens bekommt neues Wasserwerk

Rund zwei Millionen Menschen werden täglich in Wien mit Trinkwasser versorgt. Laut Prognosen wird die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner bis 2050 auf rund 2,3 Millionen Menschen wachsen. Wachsen wird damit auch der Wasserverbrauch: Aktuell beträgt der Wasserverbrauch der Wienerinnen und Wiener durchschnittlich 400.000 Kubikmeter Wasser täglich. Bis 2050 wird nach einer Prognose von Wiener Wasser ein Anstieg auf etwa 450.000 Kubikmeter täglich erwartet.

Um für das erwartete Wachstum – sowie klimatische Herausforderungen, wie etwa lange Hitzewellen – gewappnet zu sein, wird zwischen Nordbrücke und Steinitzsteg auf der Donauinsel ein neues Wasserwerk entstehen. Der Baustart ist mit Frühjahr 2026 angesetzt, notwendige Vorarbeiten starten allerdings schon im Oktober.

1.000 Liter pro Sekunde „Die Wassermenge, die wir in Zukunft benötigen, wird vom Bevölkerungswachstum und vom Klimawandel beeinflusst“, sagte Wiener-Wasser-Chef Paul Hellmeier bei einem Medientermin am Donnerstag. Bereits jetzt könne ein Anstieg des Gesamt-Wasserverbrauchs in der Stadt beobachtet werden, so Hellmeier weiter. Die Anlage wird als Teil der Trinkwasser-Strategie „Wiener Wasser 2050“ gebaut. Bis zum Jahr 2030 soll das neue Wasserwerk auf der Donauinsel errichtet werden. Künftig wird das neue Wasserwerk 1.000 Liter Trinkwasser pro Sekunde liefern können. Das soll laut Stadt Wien stündlich rund 18.000 gefüllten Badewannen gleichkommen. Die neue Anlage wird Grundwasser aus 17 Brunnen in den Schutzgebieten Donauinsel und Nussdorf entnehmen. Dabei wird das Wasser in einer modernen Aufbereitungsanlage mehrfach gefiltert und anschließend mittels UV-Licht desinfiziert. Für die technische Aufbereitung wird Wiener Wasser mit mehreren Universitäten zusammenarbeiten.

Bereits 2022 wurde die Strategie „Wiener Wasser 2050“ von Bürgermeister Michael Ludwig und Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) erstmals präsentiert. „Wir treffen jetzt die notwendigen Maßnahmen, damit auch für die nächsten Generationen zu jeder Zeit bestes Wasser da ist“, sagte Czernohorszky am Donnerstag.

Große Investitionen Die neue Anlage soll in Zukunft begrünt werden, damit sich der Bau gut in die Umgebung der Donauinsel einfügt. Die Errichtung des neuen Werks ist aber nicht die einzigen Maßnahme, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Im Rahmen eines umfassenden Investitionsprogramms werden jährlich rund 120 Millionen Euro in die Wasserinfrastruktur der Stadt investiert. Neben dem Wasserwerk auf der Donauinsel ist deshalb beispielsweise ein zusätzlicher Rohrstrang von der Höllbachquelle im Hochschwab-Gebiet geplant. Zusätzlich werden jährlich in etwa 40 Kilometer der Wasserrohrleitungen in Wien erneuert, um die Wasserversorgung zu gewährleisten.

Bis Ende 2029 soll außerdem das Betriebslabor von Wiener Wasser neu gebaut werden. Das Wasserqualitätslabor garantiere Hygiene und Sicherheit, so Stadtrat Czernohorszky.

Fakten Der Wasserbedarf

in der Stadt wird steigen. Sowohl das erwartete Bevölkerungswachstum als auch der Klimawandel werden als Herausforderung dafür gesehen. 130 Liter

Wasserverbrauch haben die Wienerinnen und Wiener durchschnittlich pro Person und Tag. Trinkbrunnen

sind über 1.600 Mal in Wien vorhanden. Außerdem gibt es über 12.700 Hydranten in der Stadt.