"Die Bezirkswahlbehörde für den 5. Bezirk hat in ihrer Sitzung am Abend des 27. April 2025 das ziffernmäßige Ergebnis aus den einzelnen Sprengeln des 5. Bezirks betreffend die Wahl zur Bezirksvertretung des 5. Bezirks und den damit verbundenen Ablauf der Wahlhandlungen in den einzelnen Sprengelwahllokalen des 5. Bezirks überprüft", heißt es in der Beantwortung einer schriftlichen Anfrage des KURIER: "Sofern Korrekturen vorzunehmen waren, wurden diese vorgenommen."

18,5 Prozent ungültig in einem Sprengel

Laut Standard ist die Panne im Wahlsprengel mit der Nummer 05006 passiert. Dort waren laut der Ergebnisdaten 18,5 Prozent der abgegebenen Stimmen - also 73 von 394 - ungültig, im Sprengel 05007 direkt daneben nur 2,12 Prozent ungültige Stimmen, auf der anderen Seite hatte der Sprengel 05042 gar nur 0,29 Prozent ungültige Stimmen.