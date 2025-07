Bunter Neuanfang

Heute ist seine Palette um einiges bunter: Er gründete nach seiner Kündigung sein eigenes Unternehmen. Höllinger produziert seitdem mit seiner gleichnamigen Firma Bio-Fruchtsäfte, die er bis auf die Seychellen verkauft. Möglich wurde das mithilfe der Unterstützung des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds, kurz: waff.

Seit mittlerweile 30 Jahren greift der waff Wienerinnen und Wienern rund um Job und Ausbildung unter die Arme. Die arbeitsmarktpolitische Einrichtung der Stadt Wien ist Träger von Arbeitsstiftungen und bietet kostenlose Beratung sowie finanzielle Unterstützung für die berufliche Aus- und Weiterbildung an. „Gerade in Zeiten des Wandels am Arbeitsmarkt ist es entscheidend, dass Arbeitnehmer aktiv gestärkt werden. Sie haben das Recht auf berufliche Verwirklichung und faire Chancen“, sagt Marko Miloradović, Geschäftsführer des waff. Seit der Gründung wurden etwa 1,4 Milliarden Euro, in die Aus- und Weiterbildung von fast 700.000 Personen investiert.

Gerhard Höllinger war einer davon: „Der waff war für mich eine echte Unterstützung.“ Im Zuge einer Arbeitsstiftung landete er nach seiner Kündigung beim waff. Dort erhielt er Hilfe, um sein eigenes Unternehmen zu gründen.