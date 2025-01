Vorwurf des Stimmkaufs: Jugendsprecher der Grünen vor Wien-Wahl suspendiert

Als Ömer Öztas 2020 sein Mandat als Gemeinderat annahm, war er mit 20 Jahren das jüngste Mitglied im Stadtparlament. Das hat sich fünf Jahre später nicht geändert. Allerdings könnte es mit der Mitgliedschaft bald vorbei sein. Wie der Standard am Montag berichtete, haben die Wiener Grünen ihren Jugendsprecher suspendiert, ein Parteiausschluss droht.

Öztas sieht noch Chance

Öztas hat weiter vor, zu kandidieren, und will die Entscheidung seiner Noch-Partei „auf allen gremialen Wegen bekämpfen“. Dem KURIER gegenüber kündigte der seit Freitag Suspendierte an: „Für mich ist die Sache nicht gegessen. Viele Leute heißen das Vorgehen nicht gut. Bis zur Landesversammlung (am 22. Februar 2025, Anm.) ist es möglich, die Suspendierung aufheben zu lassen. Wenn das gelingt, kann ich kandidieren.“