Selbst wenn man nur die großen Weihnachtsmärkte besucht, hat man eine riesige Auswahl: Es gibt dort in Summe 911 Stände, davon 180 Gastrostände und mehr als 731 Handelsstände mit schönen Dingen wie Kunsthandwerk, Deko, Schmuck oder Textilien.

Beim Schloss Schönbrunn ist schon seit einer Woche Betrieb, ebenso am Stephansplatz. Heute, Freitag, starten weitere Location in die Weihnachtszeit: Bei der Freyung, im Alten AKH (Campus Uni Wien), Am Hof, vor dem Schloss Belvedere, am Rathausplatz, am Spittelberg und beim Meidlinger Platzl gibt es ab heute Punsch, Maroni und festliche Stimmung. Bei der Karlskirche kann man erst eine Woche später, also am 21. November, in den Weihnachtstrubel eintauchen.

Ein kurzes Gastspiel gibt der X-mas Markt bei der Marx-Halle. Er hat nur am 6. und 7. Dezember geöffnet.