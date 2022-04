Vodka-Dieb forderte Polizisten zum Kampf auf

Ein mutmaßlicher Ladendieb soll am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Quellenstraße in Favoriten drei Vodka-Flaschen gestohlen haben. Als die Polizisten die Anzeige aufnahmen, soll der Mann die Beamten zum Kampf aufgefordert haben. Der Mann untermauerte die Aufforderung mit wüsten Beschimpfungen.

Die Polizisten nahmen den Mann fest. Es soll sich um einen 26-jährigen Slowaken handeln.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: