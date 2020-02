Virustests: Die Ärzte der Corona-Hotline

Willkommen bei der „Virus-Hotline“ – zumindest nennt Alois Töglhofer die Nummer des Wiener Ärztefunkdienstes derzeit so.

Seit der Früh sitzt er an diesem Freitag in der Leitstelle am Telefon, das Mittagessen musste ausfallen. Einmal habe er es bis zum frühen Nachmittag geschafft, eine kleine Pause zu machen, erzählt der Arzt im Ruhestand. Jetzt hat er eine besorgte junge Frau in der Leitung. „ Welche Symptome haben Sie?“, fragt er. Und: „Wann waren Sie in Venedig?“ Ein Ärzteteam werde jetzt vorbeigeschickt. „Die werden vor der Tür Schutzkleidung anziehen und machen einen Test.“