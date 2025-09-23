Vier Halsketten geraubt: Polizei sucht diesen Mann

Zwischen Juni und August hat ein bislang unbekannter Täter in Wien mindestens vier Raubüberfälle verübt, bei denen er seinen Opfern jeweils Halsketten entriss. Die Opfer wurden dabei teilweise verletzt. Die Taten passierten in der Leopoldstadt, auf der Wieden und in Favoriten.

Der erste Überfall ereignete sich am 23. Juni gegen 16 Uhr. Eine 82-jährige Frau war mit ihrem Rollator unterwegs, als sich ihr der Verdächtige auf einem Tretroller näherte. Mit voller Wucht soll der Mann der der Seniorin eine Halskette samt Anhänger entrissen und sie zu Boden gestoßen haben. Durch den Aufprall zog sich die ältere Frau Verletzungen zu, der Täter konnte flüchten.

Opfer am Hals gepackt

Im weiteren Verlauf kam es zu drei weiteren Raubüberfällen, bei denen der Täter immer wieder Halsketten zum Ziel hatte. Am 27. Juni riss er einer 53-jährigen Frau die Kette vom Hals und verletzte sie dabei ebenfalls. Am 16. Juli griff der Täter eine 56-Jährige an, packte sie am Hals und raubte ihre Halskette – die Frau wurde leicht verletzt.