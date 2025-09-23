Vier Halsketten geraubt: Polizei sucht diesen Mann
Zwischen Juni und August hat ein bislang unbekannter Täter in Wien mindestens vier Raubüberfälle verübt, bei denen er seinen Opfern jeweils Halsketten entriss. Die Opfer wurden dabei teilweise verletzt. Die Taten passierten in der Leopoldstadt, auf der Wieden und in Favoriten.
Der erste Überfall ereignete sich am 23. Juni gegen 16 Uhr. Eine 82-jährige Frau war mit ihrem Rollator unterwegs, als sich ihr der Verdächtige auf einem Tretroller näherte. Mit voller Wucht soll der Mann der der Seniorin eine Halskette samt Anhänger entrissen und sie zu Boden gestoßen haben. Durch den Aufprall zog sich die ältere Frau Verletzungen zu, der Täter konnte flüchten.
Opfer am Hals gepackt
Im weiteren Verlauf kam es zu drei weiteren Raubüberfällen, bei denen der Täter immer wieder Halsketten zum Ziel hatte. Am 27. Juni riss er einer 53-jährigen Frau die Kette vom Hals und verletzte sie dabei ebenfalls. Am 16. Juli griff der Täter eine 56-Jährige an, packte sie am Hals und raubte ihre Halskette – die Frau wurde leicht verletzt.
Der vierte Vorfall fand am 14. August statt. Hier kam der Verdächtige dem 76-jährigen Opfer zunächst mit einem E-Scooter entgegen, fuhr dann an ihm vorbei, kehrte um und soll dem Mann anschließend die Halskette heruntergerissen haben. Der Senior blieb bei diesem Überfall unverletzt.
So soll der Verdächtige aussehen
Die Polizei Wien veröffentlichte ein Foto des Tatverdächtigen. Es handelt sich um einen etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, mittlerer Statur und einer Größe von circa 175 bis 180 cm.
Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise, auch vertraulich, nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, unter der Telefonnummer 01-31310-43220 entgegen.
